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Geändert am: 20.11.2026 07:09:05
SMI mit Verlusten erwartet -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt wird am letzten Handelstag der Woche mit Verlusten erwartet.Der SMI hatte am Vortag bei 14'721,84 Punktenn geschlossen mit einem Minus von 1,1 Prozent.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI schlossen ebenfalls mit Abschlägen. Der SPI schloss 1 Prozent tiefer bei 20'728,29 Zählern, während der SLI letztlich 0,86 Prozent auf 2'368,04 Stellen nachgab.
Am Freitag ist mit einem deutlich schwächeren Start zu rechnen. Ausschlaggebend hierfür ist der Gegenwind von den internationalen Leitbörsen. Nachdem sich die Lage zur Wochenmitte vorübergehend etwas beruhigt hatte, scheuen Anleger nun wieder zunehmend das Risiko – ein Trend, von dem sich auch der hiesige Aktienmarkt nicht abkoppeln kann. Da sich zuletzt mehrere Vertreter der US-Notenbank Fed für weitere kräftige Zinsschritte ausgesprochen haben, halten sich viele Investoren derzeit mit neuen Engagements zurück.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht verteidigen.Der DAX ging fester in den Handel und verzeichnete vorerst auch weiterhin Gewinne. Im weiteren Verlauf konnte er sein Plus jedoch nicht verteidigen, sondern fiel in die Verlustzone. Er beendete den Tag 1,06 Prozent schwächer bei 25'463,96 Zählern.
Nachdem selbst der KI-Branchenprimus NVIDIA zuletzt mit einem eigentlich beruhigend guten Quartalsbericht keinen Stimmungswandel erzeugt hatte, setzen die Börsianer nun auf einen Anthropic-Impuls. Das mit dem Chatbot Claude bekannt gewordene Unternehmen geht an diesem Donnerstag in den USA an die Börse - mit einer Anfangsbewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Im aktiven Handel vor dem IPO liegen die Kurse jedoch bereits etwa 20 Prozent über dem Ausgabepreis. "Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die KI-Hausse damit nicht zu Ende", schrieben die Experten der Landesbank Baden-Württemberg.
Der Rekord-Börsengang ist ein Meilenstein, nicht nur für Anthropic selbst, sondern auch für die gesamte KI-Industrie. Denn zum einen zeigt die hohe Nachfrage das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bislang hohe Verluste schrieb und noch Hunderte Milliarden Dollar in Rechenkapazitäten und Infrastruktur investieren will. Zum anderen signalisiert sie, dass sich die Anleger von den Sorgen über die Risiken Künstlicher Intelligenz und den jüngsten Zweifeln an den Gewinnaussichten der Branche nicht grundsätzlich abschrecken lassen.
WALL STREET
An der Wall Street drehte sich am Donnerstag alles um den Börsengang von Anthropic.
Der Dow Jones rutschte am Donnerstag deutlich um 2,19 Prozent auf 49'096,58 Punkte ab.
Der technologielastigen NASDAQ Composite sackte daneben um kräftige 2,25 Prozent auf 23'879,20 Punkte ab.
Der erfolgreiche Börsengang des KI-Riesen Anthropic liess am Donnerstag vor allem die Herzen der Tech-Investoren höher schlagen. Zum Start des Aktienhandels waren prozentual deutlich zweistellige Kursgewinne der Anthropic-Aktien zu sehen, auch wenn ein Teil der Gewinne im Handelsverlauf abgegeben wurden, war der erste Handelstag des KI-Riesen als voller Erfolg zu werten. Der Firma, die für den KI-Assistenten Claude bekannt ist, gelang mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden US-Dollar ein Rekord-Börsengang. Der Schritt gilt als Meilenstein für die gesamte Branche, denn der OpenAI-Konkurrent wird zum ersten reinen KI-Labor, das an der Börse handelbar ist.
ASIEN
Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Donnerstag mit massiven Verlusten.In Tokio fällt der Nikkei 225 zeitweise massive 5 Prozent auf 56'471,83 Punkte und fällt damit auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten.
Auf dem chinesischen Festland büsst der Shanghai Composite daneben 2,04 Prozent auf 3'504,71 Punkte ein.Der Hang Seng verliert unterdessen zeitweise 2,26 Prozent auf 22'325,97 Punkte.
Die asiatischen Aktienmärkte sind kräftig abgerutscht, wobei insbesondere Südkorea und Taiwan unter einem anhaltenden, massiven Ausverkauf bei Werten aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Technologie litten.
Mit diesen Verlusten folgten die regionalen Börsen den negativen Vorgaben der Wall Street, wo der NASDAQ Composite zuvor ebenfalls auf ein Siebenmonatstief gefallen war. Selbst der gigantische Börsengang des KI-Startups Anthropic mit einem Volumen von 1,5 Billionen US-Dollar, bei dem das Unternehmen kurzzeitig sogar mit zwei Billionen US-Dollar bewertet wurde, konnte die trübe Stimmung im Sektor nicht aufhellen. Im Gegenteil: Im nachbörslichen US-Handel gaben die Anthropic-Aktien um bis zu sechs Prozent nach und zogen die US-Futures im asiatischen Handel weiter mit nach unten. Anleger befürchten zunehmend, dass die Ausgaben für Rechenzentren im Jahr 2027 nachlassen könnten, während gleichzeitig der regulatorische Druck in den Vereinigten Staaten wächst.
Zusätzlich belastet wurde der gesamte KI-Sektor durch einen Skandal rund um NVIDIA und mutmassliche Chip-Verkäufe an sanktionierte chinesische Unternehmen. Da NVIDIA durch die finanzielle Absicherung von Chip-Käufen seiner Kunden bislang eine Art Zentralbank-Funktion für die KI-Branche eingenommen hatte, wogen die Enthüllungen besonders schwer. Als Reaktion darauf verschärften die USA ihre Exportkontrollen und schlossen ein Schlupfloch, über das China bislang aus der Ferne auf leistungsstarke NVIDIA-Prozessoren in ausländischen Rechenzentren zugreifen konnte. Dies setzte chinesische Tech-Werte massiv unter Druck, da den führenden KI-Laboren des Landes nun drastische Einschränkungen bei der Rechenleistung drohen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong sank um 2,1 Prozent und steht damit mehr als 20 Prozent unter seinem Januar-Hoch, was den Eintritt in einen Bärenmarkt bedeutet. Während Baidu um 4,6 Prozent und Tencent um 1,7 Prozent fielen, bildete Alibaba mit einem Plus von über zwei Prozent dank überraschend starker Quartalsumsätze eine seltene Ausnahme.
Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
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