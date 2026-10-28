BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern liefere den Optimisten wie den Pessimisten Argumente, schrieb James Hooper am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dem starken dritten Quartal mit einem überraschend hohen bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) und Barmittelzufluss stehe der Ausblick gegenüber, der trotz der angehobenen Zielspanne für diese Kennziffer ein enttäuschendes Schlussquartal beinhalte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
51.68 €
|
Abst. Kursziel*:
18.03%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
52.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.88%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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