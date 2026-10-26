BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 60 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte begründete dies am Montag mit der Unsicherheit rund um die beabsichtigte Übernahme von Evonik. Sie wiederholte zwar ihre jüngste Einschätzung, dass ein Kauf zwar langfristig sowohl strategisch als auch finanziell Sinn machen würde. Ein Deal dieser Größenordnung bringe jedoch enorme Komplexität und auch entsprechende Ausführungsrisiken mit sich./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
51.00 €
|
Abst. Kursziel*:
3.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.30%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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