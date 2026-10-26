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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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26.10.2026 09:08:18

BASF Hold

BASF
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 60 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte begründete dies am Montag mit der Unsicherheit rund um die beabsichtigte Übernahme von Evonik. Sie wiederholte zwar ihre jüngste Einschätzung, dass ein Kauf zwar langfristig sowohl strategisch als auch finanziell Sinn machen würde. Ein Deal dieser Größenordnung bringe jedoch enorme Komplexität und auch entsprechende Ausführungsrisiken mit sich./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BASF Hold
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
51.00 € 		Abst. Kursziel*:
3.92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51.81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.30%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
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