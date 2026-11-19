Die Wall Street ruft einen neuen König aus. Der Eintritt zur Krönung kostet 83 Dollar.

Wenn Anthropic am Donnerstag an die Nasdaq geht, wollen Anleger mit dabei sein, die dem AI-Boom gerade erst den Rücken gekehrt haben. Noch vor zwei Wochen wurde darüber diskutiert, ob Anthropic seinen Börsengang überhaupt durchziehen kann. Jetzt wird die Aktie oberhalb der angekündigten Preisspanne platziert, und die ersten Analysten trauen ihr bereits dreistellige Kurse zu. Nach den schweren Verlusten vieler AI-Aktien steht der Wall Street ein Handelsstart bevor, der einiges an Begeisterung zurückbringen könnte.

Wer jahrelang auf eine direkte Beteiligung an einem führenden KI-Entwickler gewartet hat, bekommt nun seine Gelegenheit. Bisher mussten sich Anleger dafür überwiegend mit Chipproduzenten, Cloudanbietern oder den grossen Plattformkonzernen begnügen. Mit Anthropic kommt eines der Unternehmen selbst an die Börse, dessen Produkte den Boom vorantreiben.

Der Ausgabepreis beträgt 83 Dollar, wie Anthropic nach Handelsschluss mitteilte – das sind rund 6,4 Prozent mehr als das obere Ende der bisherigen Spanne von 70 bis 78 Dollar. Am Donnerstag, dem 19. November, startet der Claude-Entwickler unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq. Die vollständig verwässerte Bewertung liegt bei rund 1,5 Billionen Dollar.

Anthropic-IPO: Zusatzoption auf über 100 Milliarden Dollar

Auf Basis der bislang vorgesehenen 825 Millionen Aktien ergibt sich zu 83 Dollar ein öffentliches Emissionsvolumen von rund 68,5 Milliarden Dollar. Eine begleitende Privatplatzierung bringt weitere 26 Milliarden Dollar. Zusammen sind das rund 94,5 Milliarden Dollar.

Die Konsortialbanken können laut Prospekt zusätzlich bis zu 123,75 Millionen Aktien platzieren. Bei vollständiger Ausübung dieser Mehrzuteilungsoption kämen zum Ausgabepreis weitere rund 10,3 Milliarden Dollar hinzu. Das gesamte Paket könnte damit auf knapp 104,7 Milliarden Dollar anwachsen. Diese Rechnung beruht auf dem zuletzt veröffentlichten Angebotsumfang.

Damit übertrifft das Gesamtpaket auch den SpaceX-Börsengang vom Juni. Entscheidend für diesen Rekordvergleich ist allerdings die Einbeziehung der Privatplatzierung: Der öffentliche Aktienverkauf allein bleibt zunächst kleiner.

Zu den Investoren der Privatplatzierung gehören NVIDIA, Microsoft, Google, AMD, Broadcom, Micron und TSMC. Sie kaufen zum selben Stückpreis wie die IPO-Zeichner. Ein kleiner Teil der öffentlich angebotenen Aktien stammt von bisherigen Anteilseignern; nicht der gesamte Platzierungserlös fliesst deshalb an Anthropic.

Für die beteiligten Technologiekonzerne geht es um mehr als Kursgewinne. Ein finanziell gut ausgestatteter Anthropic-Konzern kann mehr Rechenleistung einkaufen, Modelle weiterentwickeln und neue Anwendungen verbreiten. Mehrere seiner Investoren verdienen daran als Geschäftspartner und Lieferanten mit.

New Street sieht die Anthropic-Aktie bei 105 Dollar

Bereits vor dem ersten Börsenkurs hat Pierre Ferragu von New Street Research die Aktie mit einer Kaufempfehlung versehen. Sein Kursziel beträgt 105 Dollar. Gegenüber dem Ausgabepreis entspricht das einem Potenzial von rund 26,5 Prozent.

Die Argumentation dahinter ist ambitioniert: New Street sieht in Anthropic einen möglichen Nachfolger der heutigen Cloud-Schwergewichte und im KI-Geschäft einen noch grösseren adressierbaren Markt. Das erklärt, warum Ferragu bereits vor dem Börsenstart eine Bewertung oberhalb des Emissionspreises rechtfertigt.

Für die ersten Handelstage liefert das Kursziel zugleich eine leicht verständliche Orientierung. Wer 105 Dollar für erreichbar hält, dürfte einen Kurs unter 100 Dollar anders betrachten als jemand, der ausschliesslich auf den Ausgabepreis von 83 Dollar schaut. Ein Analystenziel ist keine Prognose für den ersten Handelstag. In der aufgeheizten Stimmung rund um ein solches Debüt kann es die Erwartungen dennoch erheblich beeinflussen.

Was in der Bewertung der Anthropic-Aktie bereits steckt

Das Wachstum liefert den Optimisten reichlich Argumente. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Anthropic 33,24 Milliarden Dollar Umsatz, rund 1.200 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Ende Oktober erreichte die auf zwölf Monate hochgerechnete Umsatzrate 81 Milliarden Dollar, nach 71 Milliarden einen Monat zuvor.

Bei einer Bewertung von 1,5 Billionen Dollar zahlen Anleger etwa das 18,5-Fache dieser Umsatzrate. Dabei handelt es sich noch nicht um einen tatsächlich erzielten Jahresumsatz. Anthropic muss sein rasantes Wachstum also fortsetzen und langfristig hohe Gewinne daraus erwirtschaften.

Aswath Damodaran liegt mit seiner Bewertung ungefähr in der Nähe des Ausgabepreises. Der weit respektierte Finanzprofessor hatte zunächst einen Eigenkapitalwert von 1,475 Billionen Dollar errechnet und ihn nach Einbeziehung der Q3-Zahlen auf rund 1,45 Billionen angepasst.

Dafür unterstellt er allerdings bereits, dass Anthropic in zehn Jahren eine Billion Dollar Jahresumsatz erreicht. Es ist eine Rechnung, die kaum Raum für negative Überraschungen lässt.

Anthropic-Aktie: Die 100-Dollar-Marke rückt näher

Auf der ausserbörslichen Handelsplattform Liquid wird bereits mehr bezahlt – zumindest für die dort gehandelten Derivate auf Anthropics Unternehmensbewertung. Am Mittwochabend lag die angezeigte Bewertung bei rund 1,705 Billionen Dollar. Es ist kein Handel mit echten Anthropic-Aktien, liefert aber einen Hinweis auf die Erwartungen spekulativer Anleger.

Gegenüber der IPO-Bewertung entspricht das einem Aufschlag von knapp 14 Prozent. Vereinfacht auf den Ausgabepreis übertragen, ergäbe sich ein Aktienkurs von etwa 94 bis 95 Dollar.

Entsprechend braucht es nicht viel Fantasie, um sich am ersten Handelstag damit dreistellige Kurse vorzustellen. Die 100-Dollar-Marke lockt wie die sprichwörtliche Karotte: Von 83 Dollar aus scheint sie zum Greifen nah.

Wer keine oder nur eine kleine Zuteilung erhält, dürfte versucht sein, der Aktie hinterherzulaufen oder sie nachkaufen. Die Sorge (FOMO), den nächsten grossen Börsengewinner zu verpassen, dürfte bei diesem Debüt eine erhebliche Rolle spielen.

Sobald sich 100 Dollar als naheliegendes Ziel in den Köpfen festsetzen, können 95 Dollar plötzlich günstig wirken. Bei 100 Dollar läge die Aktie allerdings bereits gut 20 Prozent über dem Ausgabepreis. Wer dort einsteigt, bezahlt einen erheblichen Aufschlag auf eine ohnehin anspruchsvolle Bewertung.

SpaceX als Vorbild – auch für den Rückschlag der Aktie

Wie dynamisch – in beide Richtungen – sich ein solches Debüt entwickeln kann, hat SpaceX gezeigt. Auf den Ausgabepreis von 135 Dollar folgte eine Erstnotiz bei 150 Dollar. Die Aktie zog rasch über 170 Dollar und erreichte bereits am dritten Handelstag mehr als 200 Dollar, in der Spitze sogar 225,64 Dollar.

Dann folgte die brutale Kehrtwende: Bis Anfang August sackte der Kurs auf rund 105 Dollar ab. Wer nahe dem Hoch der ersten Börsentage eingestiegen war, hatte binnen weniger Wochen mehr als die Hälfte seines Einsatzes verloren – bei einem der begehrtesten Börsengänge aller Zeiten.

Die Vorzeichen Anthropic sind vergleichbar: Ein Zeichner zu 83 Dollar kann bei 100 Dollar bereits einen ordentlichen Gewinn realisieren – zumindest psychologisch. Wer ihm die Aktie dort abkauft, braucht weitere Kurssteigerungen. Die enorme Nachfrage verbessert die Aussichten auf einen starken Auftakt, sagt aber wenig darüber aus, wie lange die anschliessende Rally trägt.

Bekommt der AI-Trade mit Anthropic einen neuen Favoriten?

Anthropic könnte ausserdem verändern, wohin das Geld innerhalb des Technologiesektors fliesst. Jahrelang war NVIDIA die naheliegende Aktie für Anleger, die am KI-Boom verdienen wollten. Nun bietet sich eine direkte Beteiligung an einem führenden Modellentwickler an. Nach den Turbulenzen um Jensen Huang dürfte dieser Wechsel für manche Investoren zusätzlichen Reiz haben.

Ein starkes ANT-Debüt wäre deshalb nicht automatisch eine gute Nachricht für jede andere AI-Aktie. Fondsmanager könnten bestehende Positionen verkaufen, um Platz für Anthropic zu schaffen. Der neue Börsenstar würde dann einen Teil seiner Nachfrage aus den bisherigen Favoriten beziehen.

Für die Finanzierung des KI-Booms ist die Platzierung zunächst ein Erfolg. Auch OpenAI dürfte aufmerksam verfolgen, wie viel Anleger für den Rivalen bezahlen. Ein überzeugender Handelsstart würde dessen eigene Börsenperspektiven verbessern.

Für Anleger bleibt damit die entscheidende Frage, ob der erste Börsenkurs noch genügend Potenzial für eine attraktive langfristige Rendite lässt. Bei 83 Dollar fällt die Antwort leichter als nach einem möglichen Kurssprung weit über 100 Dollar.

Nils Jacobsen, Redaktion Finanzen.ch

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