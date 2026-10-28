NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Der Chemiekonzern habe dank besserer Margen auf bereinigter Basis die Erwartungen übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Resultate lieferten aber auch den Pessimisten genügend Argumente. So beinhalte die erneut angehobene Jahresprognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) für das Schlussquartal eine schwächere Entwicklung als im Marktkonsens widergespiegelt. Dazu kämen das überraschend schwache Agrarchemiegeschäft und die immer noch enttäuschende Barmittelentwicklung. Zur angestrebten Übernahme von Evonik dürfte sich BASF in der Analystenkonferenz zu den Zahlen äußern /rob/gl/ag;