Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 537,28 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'330 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 555,01 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 542,98 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'453'707 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 658,52 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 18,41 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 188,24 USD ab. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 185,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,75 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.38 Mrd. USD – ein Plus von 44,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 9.25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 8,08 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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