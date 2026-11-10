BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF bei unverändertem Kursziel von 44 Euro von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Analystin Priyanka Patel sieht immer mehr Gewinnrisiken für die Ludwigshafener, wie sie am Dienstag schrieb. Sie verweist auf weiter sinkende Margen und anhaltende Überkapazitäten ins neue Jahr hinein. Zudem belasteten höhere Gaspreise und fehlende Nachfragebelebung. Das operative Ergebnis 2027 sieht Patel 5 Prozent unter dem Konsens. Eine mögliche Übernahme von Evonik hätte zwar strategische Reize, wäre insgesamt allerdings nicht attraktiv genug./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
53.71 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.08%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
54.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.24%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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