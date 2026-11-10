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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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11.11.2026 06:32:39

BASF Underperform

BASF
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF bei unverändertem Kursziel von 44 Euro von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Analystin Priyanka Patel sieht immer mehr Gewinnrisiken für die Ludwigshafener, wie sie am Dienstag schrieb. Sie verweist auf weiter sinkende Margen und anhaltende Überkapazitäten ins neue Jahr hinein. Zudem belasteten höhere Gaspreise und fehlende Nachfragebelebung. Das operative Ergebnis 2027 sieht Patel 5 Prozent unter dem Konsens. Eine mögliche Übernahme von Evonik hätte zwar strategische Reize, wäre insgesamt allerdings nicht attraktiv genug./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BASF Underperform
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06:32 BASF Underperform Jefferies & Company Inc.
10.11.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 BASF Neutral UBS AG
29.10.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
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