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19.11.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 51,25 EUR nach oben.
Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 16:28 Uhr 0,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'681 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 52,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'217'927 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 56,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,79 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Am 28.10.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.36 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die BASF-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 25.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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