Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 50,61 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'131 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 50,49 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95'621 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 56,56 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 10,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2025 bei 42,24 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 19,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,19 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.36 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,30 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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