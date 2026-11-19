So sei am Mittwochabend um 20.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit weltweit ein Höchstwert von 33,03 Terabit pro Sekunde registriert worden, wie der Betreiber mitteilte. Auch in Frankfurt, an Europas grösstem Internetknoten, sei mit 22,15 Terabit pro Sekunde ein aussergewöhnlich hoher Datenverkehr gemessen worden, dieser habe nur knapp unter dem bisherigen Spitzenwert beim GTA 6-Downloadstart eine Woche zuvor gelegen.

"Für Millionen Gamer ist es nur ein Klick auf Download. Für die digitale Infrastruktur dahinter bedeutet das, enorme Datenmengen zuverlässig zu transportieren", sagte der Chief Technology Officer von DE-CIX, Thomas King. "Schon vor dem offiziellen Spielstart haben wir neue Rekordwerte gemessen. Der Launch von GTA VI zeigt eindrucksvoll, welche Dimensionen solche digitalen Grossereignisse inzwischen erreichen."

Schon beim Vorab-Download gab es Spitzenwerte

GTA 6 ist ein Videospiel für die Konsolen Playstation 5 (PS5) und Xbox Series X/S (XSX). Es bietet Open-World-Erlebnisse, bei dem Spielerinnen und Spieler sich in einer Stadt frei bewegen können. Sie schlüpfen in die Rolle von Kleinkriminellen, die mit Diebstahl, Raub, Drogenhandel und allerhand mehr illegalem nach Geld und Ruhm streben. Geleitet werden sie durch eine Reihe an Aufgaben, sogenannte Quests.

Bereits beim Vorab-Download am 10. November war laut den Angaben in Frankfurt ein Höchstwert von 22,30 und weltweit von 33,01 Terabit pro Sekunde gemessen worden. Generell sei der Datendurchsatz rund um den Launch von GTA 6 um ein Viertel höher gewesen als in einer normalen Woche zu Beginn des Jahres.

Zum Vergleich: Der weltweit höchste Datendurchsatz an allen DE-CIX Standorten im Jahr 2025 wurde am 9. Dezember mit einem Spitzenwert von 26,99 Terabit pro Sekunde (Tbit/s) erzielt. 26,99 Tbit/s entsprechen in etwa fünf Milliarden Smartphone-Fotos, die pro Sekunde versendet werden.

GTA 6: Teuerstes Videospiel der Geschichte spielbar

Das Videospiel "Grand Theft Auto VI" gilt als die teuerste und am sehnlichsten erwartete Unterhaltungsproduktion aller Zeiten: Seit Mitternacht ist "GTA 6" in Deutschland für die Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S spielbar. Der Ansturm der Fans auf den Nachfolger von "GTA 5" aus dem Jahr 2013 brach bereits im Vorfeld sämtliche Rekorde - und liess weltweit den Datenverkehr im Internet auf historische Höchstwerte schnellen.

Für die Entwicklung des Gangster-Epos durch das Studio Rockstar Games veranschlagten Branchenexperten mehr als eine Milliarde US-Dollar. Rund 4.700 Entwicklerinnen und Entwickler sollen über ein Jahrzehnt an der Umsetzung gearbeitet haben.

Damit übertrifft das Projekt selbst die kostspieligsten Hollywood-Blockbuster bei Weitem - als teuerster Kinofilm aller Zeiten gilt der Dinosaurier-Streifen "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" mit rund 658 Millionen US-Dollar. Schon vor dem eigentlichen Verkaufsstart am Donnerstag spielte "GTA 6" laut Marktforschern allein durch Vorbestellungen mehr als eine Milliarde Dollar ein.

Überschwängliches Lob der Fachpresse

Auch die ersten Testberichte der Fachpresse fallen euphorisch aus und bescheinigen dem Titel historischen Rang. Auf der Bewertungsplattform Metacritic erreichte "GTA 6" kurz nach dem Fall des Testembargos einen Durchschnittswert von 99 von 100 möglichen Punkten - ein Rekordwert in der Videospielgeschichte. Zahlreiche internationale Spielemagazine vergaben die Höchstwertung und bezeichneten das Werk als neuen Massstab für offene Spielwelten.

Besonders hervorgehoben wurden von den Testern die enorme Detailtiefe der fiktiven Spielwelt Leonida, die Glaubwürdigkeit der beiden Hauptfiguren Lucia und Jason sowie der gewaltige Spielumfang von weit über 60 Stunden. Lediglich kleinere technische Kompromisse - etwa die auf den Konsolen auf 30 Bilder pro Sekunde begrenzte Bildrate - sowie gelegentlich sperrige Steuerungsmechaniken sorgten vereinzelt für leichte Abzüge in der B-Note.

Rekordwerte am Frankfurter Internetknoten

Der digitale Ansturm auf das Spiel schlägt sich auch in der Netzinfrastruktur nieder. Wie der Internetknoten-Betreiber DE-CIX mitteilte, wurde im Umfeld der Veröffentlichung weltweit ein Rekord-Datendurchsatz von 33,03 Terabit pro Sekunde gemessen. In Frankfurt, an Europas grösstem Internetknoten, registrierten die Techniker mit 22,15 Terabit pro Sekunde einen aussergewöhnlich hohen Wert, der nur knapp unter der Marke beim Start des Vorab-Downloads eine Woche zuvor (22,30 Terabit pro Sekunde) lag.

"Für Millionen Gamer ist es nur ein Klick auf Download. Für die digitale Infrastruktur dahinter bedeutet das, enorme Datenmengen zuverlässig zu transportieren", erklärte DE-CIX-Technikchef Thomas King. Der Launch zeige eindrucksvoll, welche Dimensionen solche digitalen Grossereignisse inzwischen erreichten.

Open-World-Abenteuer mit Schattenseiten

In "GTA 6" schlüpfen Spielerinnen und Spieler in der offenen Spielwelt in die Rolle von Kleinkriminellen, die durch Diebstahl, Raub und Drogenhandel nach Geld und Ruhm streben. Während Fans die enorme Bewegungsfreiheit feiern, stand die Spielereihe in der Vergangenheit wegen exzessiver Gewaltdarstellungen immer wieder in der Kritik. Zudem wurde die langjährige Produktion von Leaks, Hackerangriffen sowie arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen bei Rockstar Games überschattet.

Der Vorgänger "GTA 5" hat sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten Medienprodukten der Geschichte. Für den sechsten Teil hatten sich laut Branchenschätzungen zahlreiche Fans extra Urlaub genommen, um direkt zum Mitternachtsstart loslegen zu können. Eine Version für den PC soll erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Anfängliche Freude unter Investoren über den Start von "Grand Theft Auto VI" ist am Donnerstag in Enttäuschung umgeschlagen. Waren die Aktien des Spieleentwicklers Take-Two Interactive im deutschen Handel auf Tradegate noch um bis zu 3,7 Prozent gestiegen, so sackten sie zeitweise im vorbörslichen NASDAQ-Handel um 2,08 Prozent auf 212,10 US-Dollar ab. Diese Schwankungen setzten sich auch im Haupthandel fort: Am Ende ging es 3,67 Prozent abwärts auf 208,65 US-Dollar.

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FRANKFURT (awp international)