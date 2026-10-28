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28.10.2026 07:48:00

BASF Hold

BASF
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach Quartalszahlern mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege klar über den Erwartungen, während der angehobene Ebitda-Ausblick diesen entspreche, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BASF Hold
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BASF 		Analyst:
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Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
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