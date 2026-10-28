BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
47.25CHF
0.33CHF
0.70 %
09:14:54
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.10.2026 07:48:00
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach Quartalszahlern mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege klar über den Erwartungen, während der angehobene Ebitda-Ausblick diesen entspreche, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
51.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
51.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.53%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
|
27.10.26
|BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
27.10.26
|BASF Aktie News: BASF am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
27.10.26
|BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Ausblick: BASF veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu BASF
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|46.92
|-0.36%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:27
|
Jefferies & Company Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|08:23
|
RBC Capital Markets
Deutsche Bank Outperform
|08:17
|
JP Morgan Chase & Co.
BNP Paribas Overweight
|08:17
|
RBC Capital Markets
Santander Outperform
|08:04
|
Jefferies & Company Inc.
Symrise Buy
|07:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Bank Overweight
|07:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SUSS MicroTec Buy