BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Underperform" belassen. Der Kapitalmarkttag am 24. November dürfte sich auf den Agrarbereich konzentrieren, schrieb Priyanka Patel in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie erinnerte daran, dass die Ludwigshafener für diesen Bereich mit einem operativen Ergebnisziel von 2,35 bis 2,6 Milliarden Euro für 2028 klar über dem Konsens und ihrer Prognose von 2,1 Milliarden Euro liegen./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
52.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.43%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
52.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.60%
|
Analyst Name::
Priyanka Patel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.ch)
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|BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
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|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
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17.11.26
|BASF Aktie News: BASF am Vormittag billiger (finanzen.ch)
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