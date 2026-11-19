DOW JONES--BASF gibt seine Bemühungen um eine Übernahme von Evonik Industries angesichts der ablehnenden Haltung des Essener Spezialchemikonzerns auf. Der Chemieriese aus Ludwigshafen erklärte, der Vorstand von Evonik habe bislang einen substanziellen Austausch abgelehnt, obwohl BASF signalisiert habe, zu einer weiteren moderaten Erhöhung ihres Angebots bereit zu sein.

Überdies rechtfertigten der Geschäftsausblick von Evonik und die damit verbundene Risiken keine höhere Bewertung für das MDAX-Unternehmen.

Der Kurs der Evonik-Aktie brach nach Bekanntwerden der Nachricht um 17 Prozent ein, die Notierung von BASF legte um 1 Prozent zu.

BASF hatte im September ein erstes informelles Gebot nach Essen übermittelt und dieses im Oktober auf rund 11,2 Milliarden Euro aufgestockt. Zuletzt hatte es in nicht bestätigten Medienberichten geheissen, BASF bereite ein nochmals höheres Angebot für Evonik vor.

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November 19, 2026 09:24 ET (14:24 GMT)