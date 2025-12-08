Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.12.2025 07:36:36

Neue Helvetia Baloise präsentiert Pro-Forma-Finanzinformationen

Basel (awp) - Die seit vergangenem Freitag fusionierte Helvetia Baloise veröffentlicht für das neu entstandene Unternehmen Pro-Forma-Finanzinformationen. Während fusionsbedingte Anpassungen in der Rechnungslegung auf die Bilanz und Erfolgsrechnung auswirken, kommt es weder bezüglich Cash-Generierung noch bei den Solvenz-Angaben zu Veränderungen.

Im Rahmen der Berechnungen hat die Gruppe etwa immaterielle Vermögenswerte und deren anschliessende Abschreibung sowie die Erfassung von Goodwill aus der Transaktion erfasst. So weist Helvetia Baloise per 30. Juni 2025 einen Goodwill von 4,7 Milliarden Franken und übrige immaterielle Vermögenswerte aus der Fusion von 3,4 Milliarden aus. Die gesamten Aktiva betragen 146,5 Milliarden und das Eigenkapital 13,9 Milliarden, teilte die Gruppe am Montag mit.

In der kombinierten Erfolgsrechnung ergeben sich laut Mitteilung positive und negative Auswirkungen, wobei die negativen Effekte überwiegen. Der grösste Einflussfaktor sei die Amortisation immaterieller Vermögenswerte. Helvetia Baloise werde aber zur verbesserten Transparenz betreffend der operativen Leistung "Underlying Earnings" und weitere relevante Kennzahlen definieren, um nicht-operative Erwerbseffekte zu bereinigen.

Die strategische Ausrichtung sowie die finanziellen Zielsetzungen der Helvetia Baloise am 15. April 2026 an einem Kapitalmarkttag vorgestellt.

mk/ra

