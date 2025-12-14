Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
POL-Anlage im Blick 14.12.2025 19:43:08

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So lohnend wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen

Bei einer frühen Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 13.12.2020 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.018145 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 551’123.00 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 66’732.78 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 13.12.2025 auf 0.1211 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 567.33 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte POL am 14.12.2025 bei 0.1176 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 15.12.2024 bei 0.6179 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
