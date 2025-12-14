|Gewinn oder Verlust?
|
14.12.2025 19:43:08
Wie viel Verlust ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Worldcoin gewesen.
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Worldcoin gewesen.
Worldcoin kostete am 13.12.2024 3.079 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in WLD investiert hat, hat nun 3’247.96 Worldcoin im Depot. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0.5943 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’930.19 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 1’930.19 USD, was einer negativen Performance von 80.70 Prozent entspricht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Worldcoin am 07.12.2025 bei 0.5650 USD. Am 15.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.066 USD.
Redaktion finanzen.net
