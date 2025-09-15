Danone Aktie 487663 / FR0000120644
|
15.09.2025 16:59:00
Danone-Aktie leichter: Isabel Petit übernimmt Leitung des Schweizgeschäfts
Danone stellt die Leitung seines Schweizer Geschäfts neu auf und besetzt die Spitzenposition mit frischen Kräften.
Sie übernimmt den Posten von Sandro Tichelli, der laut einer Mitteilung vom Montag Danone Schweiz per Ende September auf eigenen Wunsch verlassen wird.Im Pariser Handel notiert die Danone-Aktie zeitweise 0,62 Prozent schwächer bei 74,18 Euro.
sta/cg
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Danone S.A.
|
10.09.25
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.25
|Analysten sehen bei Danone-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
28.08.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Danone S.A.
|03.09.25
|Danone Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Danone Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Danone Buy
|UBS AG
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/