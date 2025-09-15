Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'126 -0.6%  SPI 16'882 -0.4%  Dow 45'887 0.1%  DAX 23'739 0.2%  Euro 0.9345 0.0%  EStoxx50 5'436 0.8%  Gold 3'665 0.6%  Bitcoin 91'027 -1.0%  Dollar 0.7946 -0.3%  Öl 67.5 0.9% 
Danone Aktie 487663 / FR0000120644

Führungswechsel 15.09.2025 16:59:00

Danone-Aktie leichter: Isabel Petit übernimmt Leitung des Schweizgeschäfts

Danone-Aktie leichter: Isabel Petit übernimmt Leitung des Schweizgeschäfts

Danone stellt die Leitung seines Schweizer Geschäfts neu auf und besetzt die Spitzenposition mit frischen Kräften.

Danone
69.17 CHF 2.16%
Kaufen Verkaufen
Beim Schweizer Ableger des Nahrungsmittelherstellers Danone kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Die aktuelle Geschäftsführerin von Danone Österreich und Slowenien, Isabel Petit, leitet neu zusätzlich auch das Schweizer Geschäft.

Sie übernimmt den Posten von Sandro Tichelli, der laut einer Mitteilung vom Montag Danone Schweiz per Ende September auf eigenen Wunsch verlassen wird.

Im Pariser Handel notiert die Danone-Aktie zeitweise 0,62 Prozent schwächer bei 74,18 Euro.

sta/cg

Zürich (awp)

