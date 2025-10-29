Danone Aktie 487663 / FR0000120644
71.92CHF
-0.13CHF
-0.18 %
13:24:32
BRXC
29.10.2025 11:18:15
Danone Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone von 81,70 auf 82,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der vergleichbare Umsatz des Lebensmittelkonzerns sei stärker gestiegen als erwartet, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagabend in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen. Er erhöhte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2025 ein wenig./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Hold
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
82.40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
77.54 €
|
Abst. Kursziel*:
6.27%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
77.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.19%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Danone S.A.
|
28.10.25
|Danone-Aktie dennoch leichter: Wachstum in Asien treibt Umsatz, Ausblick bekräftigt (AWP)
|
28.10.25
|Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt (AWP)
|
28.10.25
|Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum (Dow Jones)
|
22.10.25