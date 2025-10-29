Danone 71.92 CHF -0.18% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone von 81,70 auf 82,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der vergleichbare Umsatz des Lebensmittelkonzerns sei stärker gestiegen als erwartet, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagabend in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen. Er erhöhte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2025 ein wenig./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





