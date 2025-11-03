Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bilanzvorlage voraus 03.11.2025 20:50:00

Palantir-Aktie im Fokus: Gerüchte über möglichen Aktiensplit

Nachdem die Aktiensplit-Dynamik am US-Aktienmarkt zuletzt wieder zugenommen hat, spekuliert ein Analyst nun auch über einen solchen Schritt bei Palantir.

ServiceNow
723.11 CHF -1.82%
Kaufen Verkaufen
• ServiceNow und Netflix planen Aktiensplits
• Analyst schliesst einen solchen Schritt bei Palantir nicht aus
• Erfreuliche Geschäftszahlen erwartet

Was die Ankündigung von Aktiensplits bei grossen Unternehmen anbelangt, war 2025 bisher ein ruhiges Jahr. Doch in der vergangenen Woche hat die Dynamik zugenommen, nachdem ServiceNow und auch Netflix verkündeten, ihre Aktien aufspalten zu wollen. Vor diesem Hintergrund wird nun spekuliert, ob nicht auch der US-Softwareanbieter Palantir mit einer solchen Kapitalmassnahme folgen könnte.

Analyst hält Aktiensplit für möglich

Gil Luria, Analyst bei D.A. Davidson, erklärte gegenüber "MarketWatch", dass er zwar keine konkreten Informationen über einen bevorstehenden Aktiensplit bei Palantir habe, dass er aber "nicht überrascht wäre", wenn das Unternehmen dies beschliessen würde, da sich die Aktie vor allem an Privatanleger richte und in den letzten Jahren einen starken Anstieg erlebt habe. "Ein Aktiensplit ist auch ein Zeichen des Vertrauens, das Palantir dem Markt entgegenbringen könnte", argumentierte Luria. Palantir selbst lehnte jedoch eine Stellungnahme hierzu ab.

Umsatz- und Ergebnissprung erwartet

Palantir befindet sich zudem im Anlegerfokus, weil am Montag nachbörslich die Bilanzzahlen vorgestellt werden. Analysten sind sehr optimistisch und erwarten für das dritte Geschäftsquartal 2025 ein EPS von 0,168 US-Dollar, nach 0,06 US-Dollar im Vorjahresquartal. Auf Umsatzseite rechnen sie bei dem Datenanalyse-Spezialisten mit 1,092 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 726 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024.

So reagiert die Palantir-Aktie

Die an der NASDAQ gelistete Palantir-Aktie klettert zeitweise um 2,95 Prozent auf 206,38 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

