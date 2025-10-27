Danone Aktie 487663 / FR0000120644
71.32CHF
-0.99CHF
-1.37 %
12:45:37
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.10.2025 10:49:16
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Dank der CNAO-Region China, Nordasien und Ozeanien hätten die Franzosen die Erwartungen erneut getoppt, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag nach Quartalszahlen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77.10 €
|
Abst. Kursziel*:
1.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.27%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Danone S.A.
|
11:57
|Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt (AWP)
|
08:31
|Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum (Dow Jones)
|
22.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
19.10.25
|Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss (Financial Times)
|
15.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Danone S.A.
|10:49
|Danone Buy
|UBS AG
|10:04
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:10
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|71.42
|-1.22%
