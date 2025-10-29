Danone Aktie 487663 / FR0000120644
71.85CHF
-0.20CHF
-0.28 %
14:58:24
BRXC
29.10.2025 12:29:09
Danone Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Die Franzosen hätten hervorragend abgeschnitten, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht und eine Telefonkonferenz. Die Bewertung der Aktien liege allerdings etwa auf Branchenniveau./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Hold
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
77.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
77.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.49%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Danone S.A.
|
28.10.25
|Danone-Aktie dennoch leichter: Wachstum in Asien treibt Umsatz, Ausblick bekräftigt (AWP)
|
28.10.25
|Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt (AWP)
|
28.10.25
|Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum (Dow Jones)
|
22.10.25