Danone Aktie 487663 / FR0000120644
72.05CHF
-0.26CHF
-0.35 %
28.10.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.10.2025 06:07:54
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti stockte ihre Ergebnisprognose ür 2025 am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts minimal auf. Die Aktien der Franzosen bleiben auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
77.82 €
|
Abst. Kursziel*:
9.23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
78.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.78%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Danone S.A.
|
28.10.25
|Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt (AWP)
|
28.10.25
|Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum (Dow Jones)
|
22.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
19.10.25
|Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss (Financial Times)
|
15.10.25