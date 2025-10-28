Danone 72.05 CHF -0.35% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti stockte ihre Ergebnisprognose ür 2025 am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts minimal auf. Die Aktien der Franzosen bleiben auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank./rob/ag/gl;

