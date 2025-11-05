So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur DocMorris-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die DocMorris-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von DocMorris mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 8,629 CHF, was einem Anstieg von 3,11 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der DocMorris-Aktie von 5,520 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 8,00 CHF 44,93 17.10.2025 UBS AG 5,50 CHF -0,36 17.10.2025 UBS AG 5,90 CHF 6,88 16.10.2025 Baader Bank 10,00 CHF 81,16 16.10.2025 Jefferies & Company Inc. 12,00 CHF 117,39 16.10.2025 Barclays Capital 7,00 CHF 26,81 07.10.2025 Jefferies & Company Inc. 12,00 CHF 117,39 07.10.2025

