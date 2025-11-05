DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
05.11.2025 12:45:00
So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein
So haben die Experten die DocMorris-Aktie zuletzt eingeschätzt.
7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur DocMorris-Aktie veröffentlicht.
3 Experten empfehlen die DocMorris-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von DocMorris mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 8,629 CHF, was einem Anstieg von 3,11 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der DocMorris-Aktie von 5,520 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|8,00 CHF
|44,93
|17.10.2025
|UBS AG
|5,50 CHF
|-0,36
|17.10.2025
|UBS AG
|5,90 CHF
|6,88
|16.10.2025
|Baader Bank
|10,00 CHF
|81,16
|16.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|12,00 CHF
|117,39
|16.10.2025
|Barclays Capital
|7,00 CHF
|26,81
|07.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|12,00 CHF
|117,39
|07.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Tobias Zeit 2016 / DocMorris,Ralf Liebhold / Shutterstock.com
