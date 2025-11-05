Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Expertenmeinungen 05.11.2025 12:45:00

So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein

So haben die Experten die DocMorris-Aktie zuletzt eingeschätzt.

DocMorris
5.12 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur DocMorris-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die DocMorris-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von DocMorris mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 8,629 CHF, was einem Anstieg von 3,11 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der DocMorris-Aktie von 5,520 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG8,00 CHF44,9317.10.2025
UBS AG5,50 CHF-0,3617.10.2025
UBS AG5,90 CHF6,8816.10.2025
Baader Bank10,00 CHF81,1616.10.2025
Jefferies & Company Inc.12,00 CHF117,3916.10.2025
Barclays Capital7,00 CHF26,8107.10.2025
Jefferies & Company Inc.12,00 CHF117,3907.10.2025

Redaktion finanzen.ch

