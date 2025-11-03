Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9285 0.1%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’002 -0.9%  Bitcoin 88’206 1.7%  Dollar 0.8052 0.4%  Öl 65.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Apple-Aktie: Wann sich der Einsatz von Macs im Unternehmen wirklich lohnt
SAP-Aktie im Fokus: So wurde SAP zum erfolgreichsten Software-Export Deutschlands
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie: Gewinn höher als erwartet
Suche...
Plus500 Depot
Verkaufsempfehlungen KW 44 03.11.2025 03:27:23

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

×

    Weitere Links:

    `Deworsifizierung`? Warum Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von Diversifizierung im Depot hielt
    Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
    Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

    Bildquelle: valerianic / Shutterstock.com,Maxx-Studio / Shutterstock.com,Konstantin Ivshin / Shutterstock.com
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

    💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
    Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
    👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

    Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

    Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

    👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

    Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

    Inside Trading & Investment

    02.11.25 Logo WHS Kostenlose E-Books für Trader: Wissen, Strategien & Tipps
    31.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
    31.10.25 SMI dehnt Verschnaufpause aus
    31.10.25 SG-Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen
    31.10.25 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
    31.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Re-Break an der 4‘000-Dollar-Marke?
    30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
    30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
    02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 12’716.14 19.87 BVKSPU
    Short 12’987.09 13.87 BP9SUU
    Short 13’499.78 8.85 BWCSGU
    SMI-Kurs: 12’234.50 31.10.2025 17:31:53
    Long 11’678.80 19.72 SSTBSU
    Long 11’393.08 13.57 BRTSZU
    Long 10’892.81 8.85 BPDSHU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Die Performance der Kryptowährungen
    "The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
    So dürften sich die Ölpreise laut IEA, Goldman Sachs und JPMorgan 2026 entwickeln
    Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
    Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
    Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse
    BYD October Total Production Down
    Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag

    Top-Rankings

    Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
    Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
    Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
    Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
    Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    finanzen.net News

    Datum Titel
    23:05 GNW-News: Tätigkeitsbericht für das September-Quartal 2025
    20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
    19:49 Hamas übergibt erneut Leichen an Rotes Kreuz
    19:47 ROUNDUP: Anschlag geplant? Haftbefehl für 22-jährigen Syrer in Berlin
    19:20 Möglicher Anschlagsplan: Haftbefehl gegen Verdächtigen
    18:51 ROUNDUP/Selenskyj: Deutschland hilft Ukraine bei Patriots
    18:39 Kurswechsel bei Opec+: Höhere Ölförderung, aber geplante Pause im ersten Quartal
    18:26 Dobrindt: Gefährdungslage in Deutschland abstrakt, aber hoch
    18:04 Lufthansa-Aktie: Gewerkschaft räumt Lufthansa Zeit für neue Verhandlungen ein
    17:53 WDH/ROUNDUP: Anschlag geplant? 22-jähriger Syrer in Berlin festgenommen