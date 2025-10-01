Danone Aktie 487663 / FR0000120644
Danone Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 70 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tom Sykes schraubte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 und 2026 etwas nach oben. Bei Danone laufe es gut, der Lebensmittelkonzern verfüge über etliche Wachstumsmöglichkeiten. Sorgen mache ihm aber, dass das Wachstum bei Proteinprodukten und im chinesischen Babynahrungsgeschäft den Höhepunkt erreicht habe, beziehungsweise binnen 6 Monaten erreichen werde. Auch mit Blick auf das US-Geschäft könnte der Aktienkurs etwas zurückkommen./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Danone S.A.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
76.06 €
Abst. Kursziel*:
-2.71%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
75.84 €
Abst. Kursziel aktuell:
-2.43%
Analyst Name::
Tom Sykes
KGV*:
-
|11:05
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
