Danone Aktie 487663 / FR0000120644

68.92
CHF
0.41
CHF
0.59 %
01.10.2025
BRXC
10.10.2025 11:05:24

Danone Hold

Danone
68.92 CHF 0.59%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 70 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tom Sykes schraubte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 und 2026 etwas nach oben. Bei Danone laufe es gut, der Lebensmittelkonzern verfüge über etliche Wachstumsmöglichkeiten. Sorgen mache ihm aber, dass das Wachstum bei Proteinprodukten und im chinesischen Babynahrungsgeschäft den Höhepunkt erreicht habe, beziehungsweise binnen 6 Monaten erreichen werde. Auch mit Blick auf das US-Geschäft könnte der Aktienkurs etwas zurückkommen./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Hold
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
76.06 € 		Abst. Kursziel*:
-2.71%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
75.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.43%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

