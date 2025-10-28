Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’519 -0.4%  SPI 17’295 -0.3%  Dow 47’545 0.7%  DAX 24’309 0.3%  Euro 0.9260 0.0%  EStoxx50 5’711 0.6%  Gold 3’928 -1.6%  Bitcoin 90’694 0.0%  Dollar 0.7943 -0.1%  Öl 65.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis: Auf tiefsten Stand seit drei Wochen abgerutscht
Danone-Aktie: Wachstum in Asien treibt Umsatz, Ausblick bekräftigt
Roche: Positive Ergebnisse zu Gazyva/Gazyvaro gegen Nierenkrankheit bei Kindern
Novartis-Aktie: Wachstum verlangsamt sich nach starkem Jahresstart
NVIDIA-Aktie: Musks xAI treibt Nachfrage nach High-End-Chips mit Milliardenvertrag an
Suche...
Plus500 Depot

DANONE Aktie 10163180 / US23636T1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2025 08:31:44

Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum

DANONE
15.50 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Von Aimee Look

DOW JONES--Danone hat im dritten Quartal den Umsatz organisch gesteigert, gestützt durch beschleunigtes Wachstum in China. Hingegen hielt die Verlangsamung in den nordamerikanischen Markt den Angaben zufolge an.

Wie der französische Lebensmittelkonzern mit Marken wie Activia Joghurt und Evian Wasser mitteilte, stieg der Umsatz im dritten Quartal nominal auf 6,88 Milliarden Euro, von 6,83 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens einen Umsatz von rund 6,87 Milliarden Euro erwartet.

Auf vergleichbarer Basis betrug das Umsatzplus den Angaben zufolge 4,8 Prozent. Analysten hatten für das Quartal mit 4,3 Prozent gerechnet.

Der Umsatzanstieg sei vor allem auf starkes Wachstum bei Volumen und Produkt-Mix - also verkaufter Menge und Vielfalt der Produkte - zurückzuführen, das um 3,2 Prozent zulegte. Die Preise stiegen um 1,6 Prozent.

In der Region China, Nordasien und Ozeanien sei der Umsatz im Quartal im Jahresvergleich um 14 Prozent gewachsen, so Danone.

Danone bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr. Das Unternehmen teilte im Juli mit, dass es für 2025 ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 3 bis 5 Prozent erwarte und dass das wiederkehrende Betriebsergebnis schneller als der Umsatz wachsen werde.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 03:32 ET (07:32 GMT)