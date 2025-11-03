Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rüstungssektor im Fokus 03.11.2025 16:21:42

Rheinmetall-Aktie im Plus: Spannung vor Quartalsergebnissen - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus

Der Rüstungskonzern Rheinmetall steht vor entscheidenden Tagen. Die bevorstehenden Quartalszahlen könnten frische Impulse liefern.

• Rheinmetall veröffentlicht am 6. November Quartalszahlen
• Strategische Ziele werden beim Capital Markets Day präsentiert
• Zunehmende Konkurrenz durch andere deutsche Rüstungsunternehmen

Die Rheinmetall-Aktie klettert am Montag im XETRA-Handel zeitweise um 3,35 Prozent auf 1.758,50 Euro. Auch die weiteren Rüstungskonzerne HENSOLDT und RENK steigen um 2,93 Prozent auf 94,90 Euro bzw. 1,00 Prozent auf 66,45 Euro.

Analystenstimmen bleiben optimistisch

Analysten sind für die langfristige Entwicklung von Rheinmetall zuversichtlich. Für das laufende Jahr wird eine Erhöhung der Dividende auf 11,38 Euro pro Aktie erwartet. Besonders bemerkenswert sind die mittelfristigen Ertragsprognosen: Experten rechnen mit einem Gewinn je Aktie von rund 104,51 Euro für das Jahr 2029, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Diese positiven Prognosen stehen allerdings unter dem Vorbehalt der zunehmenden Konkurrenz durch andere deutsche Rüstungsunternehmen.

Entscheidende Novemberwoche steht bevor

Für Rheinmetall zeichnet sich der November als richtungsweisender Monat ab. Wie Finanzexperten berichten, stehen zwei zentrale Ereignisse unmittelbar bevor: die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das dritte Quartal 2025, die voraussichtlich am 6. November erfolgen wird, sowie der kurz darauf folgende Capital Markets Day. Bei Letzterem werden wichtige strategische Einblicke und Zukunftspläne des Managements erwartet, die sowohl für die Geschäftsentwicklung als auch für den Aktienkurs entscheidende Impulse liefern könnten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Highland Critical Minerals-Aktie: Neues Explorationsprogramm für Seltene Erden erfreut Anleger

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

