NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone auf "Underperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Eine Gewinnwarnung des chinesischen Produzenten von Babynahrung Feihe könne auch den Kurs von Danone belasten, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Feihe habe die Gewinnwarnung teilweise mit Rabatten für Eltern begründet./rob/bek/he;