|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Danone Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach einer Konferenz mit dem Finanzchef auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Dessen Aussagen seien "zuversichtlich und logisch" gewesen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das "Maschinenhaus des Wachstums" gleiche mit der Spezialnahrung in China und den Protein-Produkten in den USA die Schwäche mit Kaffeeweißern in den USA und mit Milchprodukten in Europa mehr als aus. Allerdings seien die Aktien nicht günstig bewertet./rob/bek/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Underperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
73.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.44%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
73.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.49%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
28.08.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
27.08.25
|EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)