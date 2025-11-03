Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Geändert am: 03.11.2025 08:43:44

SMI und DAX vor freundlichem Novemberauftakt -- Gewinne an den asiatischen Aktienmärkten

Am ersten Handelstag im November werden der heimische und auch der deutsche Markt freundlich erwartet. An den Märkten in Fernost werden unterdessen zum Wochenstart Gewinne verbucht.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert vorbörslich leicht höher.

Der SMI wird mit einem kleinen Plus erwartet.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI dürften ebenfalls gut behauptet in den Handel starten.

Die Aktienmärkte werden zum Start in den November einen Tick höher erwartet. Vom Umfeld sind derweil weinig Impulse zu erwarten. Die Erdölpreise bewegen sich am Morgen kaum. Die Gruppe Opec+ hat einer Erhöhung der Ölproduktion im nächsten Monat zugestimmt. Weitere Produktionssteigerungen sollen jedoch in den ersten drei Monaten 2026 ausgesetzt werden. Der Markt hat eine moderate Produktionssteigerung für Dezember weitgehend eingepreist. In den USA hält der Regierungsstillstand weiter an, für den Aktienmarkt hatte dies in der Vergangenheit allenfalls geringen Einfluss. In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität indes im Oktober verlangsamt. Die Berichtssaison pausiert zum Wochenstart, nimmt aber schnell Fahrt auf. Aus dem Euro-Stoxx-600 legt rund ein Sechstel der Unternehmen in dieser Woche Geschäftszahlen vor, aus dem DAX sind es 14 Unternehmen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit leichten Kursgewinnen in den November starten.

Der DAX hält sich vorbörslich auf positivem Terrain.

Auf eine schwache Vorwoche am deutschen Aktienmarkt dürfte am Montag eine Stabilisierung der Kurse folgen. Damit würde der DAX wieder über die Marke von 24'000 Punkten zurückkehren, unter die er am Freitag gerutscht war. Der Börsenexperte Christoph Geyer schrieb in einem Marktkommentar von der "besten statistischen Lage des Jahres". Der DAX könne zum Jahresende hin eine Rally starten. Das setze allerdings voraus, dass es "keine neuen Störfeuer von der 'Zoll-Front' gibt". Sollte sich die Lage hier beruhigen, könne der DAX die nächste grosse runde Zahl von 25'000 Punkten rasch erreichen.

Auch Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners verweist darauf, dass der November in den vergangenen Jahren in Schnitt ein guter Börsenmonat gewesen sei. "Unterdessen geht der US-Government-Shutdown in seinen 2. Monat", gibt der Experte aber auch zu bedenken. An den Börsen sei der Shutdown zuletzt mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Anleger sollten sich des Shutdowns aber weiterhin bewusst sein. Und: je länger er andauere, desto grösser seien die wirtschaftlichen Einbussen für die USA am Ende.

WALL STREET

Den US-Börsen gelang vor dem Wochenende ein leichter Zuwachs.

Der Dow Jones erzielte lediglich ein Mini-Plus und legte um 0,13 Prozent auf 47'584,33 Punkte zu.
Etwas deutlicher ging es mit dem Techwerteindex NASDAQ Composite nach oben und kletterte um 0,66 Prozent auf 23'736,71 Zähler.

Die Techgiganten Amazon und Apple haben mit ihren Quartalsberichten und Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung die Stimmung am US-Aktienmarkt am Freitag wieder etwas aufgehellt. Im Handelsverlauf kehrte jedoch angesichts der dicht unter ihren Rekordhochs tendierenden Indizes die Vorsicht zurück. Die Gewinne bröckelten ab. Vor dem Wochenende gehen viele Anleger lieber auf Nummer sicher.

ASIEN

An den Börsen in Fernost werden zum Start in die neue Woche Zuwächse verbucht.

Der Nikkei 225 präsentierte sich am Freitag zuletzt mit Zuschlägen von 2,12 Prozent auf 52'411,34 Zählern und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Am heutigen Montag ruht der Handel dort wegen des Feiertages "Tag der Kultur".

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite schlussendlich 0,55 Prozent auf 3'976,52 Einheiten.

In Hongkong zieht der Hang Seng unterdessen um 1 Prozent an auf 26'165,37 Punkte.

An den Börsen in Asien bleibt die Grundstimmung auch zum Start in die neue Woche freundlich. Zwar ist die Börse in Tokio nach dem jüngsten Höhenflug am Montag noch geschlossen. Dafür setzt der Markt in Korea seine Rekordjagd nach starken Exportdaten fort. Die südkoreanischen Exporte dürften auch im kommenden Jahr trotz einer erwarteten Verlangsamung der US-Nachfrage wachsen, urteilt die leitende ING-Volkswirtin Min Joo Kang. Das Abkommen zwischen den USA und Südkorea der vergangenen Woche über die Senkung von Zöllen dürfte den Druck auf die koreanischen Autoexporte lindern, meint sie. Nachlassende Handelsspannungen zwischen den USA und China könnten sich ebenfalls positiv auswirken. Kang zeige sich optimistisch, dass die grossen koreanischen Chiphersteller ihre Auftragsbücher für 2026 bereits gefüllt hätten und die koreanischen Schiffbauer in den vergangenen Jahren rege Aufträge erhalten hätten. ING hebt ihre Prognose für das BIP-Wachstum Südkoreas für 2026 von 1,8 Prozent auf 2,0 Prozent an und verweist dabei auf einen optimistischeren Ausblick für Exporte und Binnennachfrage.

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Oktober verlangsamt. Der von RatingDog und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,6 (September: 51,2) Punkte. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’716.14 19.87 BVKSPU
Short 12’987.09 13.87 BP9SUU
Short 13’499.78 8.85 BWCSGU
SMI-Kurs: 12’234.50 31.10.2025 17:31:53
Long 11’678.80 19.72 SSTBSU
Long 11’393.08 13.57 BRTSZU
Long 10’892.81 8.85 BPDSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
03.11.25 TD-MI Inflationsindikator (Monat)
03.11.25 TD-MI Inflationsindikator (Jahr)
03.11.25 ANZ Stellenanzeigen
03.11.25 Baugenehmigungen (Monat)
03.11.25 Baubewilligungen (Jahr)
03.11.25 S&P Global Manufacturing PMI
03.11.25 S&P Global Manufacturing PMI
03.11.25 S&P Global Manufacturing PMI
03.11.25 AIB Manufacturing PMI
03.11.25 RatingDog EMI für das verarbeitende Gewerbe
03.11.25 Inflation (MoM)
03.11.25 Core Inflation (YoY)
03.11.25 Inflation (YoY)
03.11.25 Exports
03.11.25 Imports
03.11.25 Trade Balance
03.11.25 Allerheiligen
03.11.25 RBA Commodity Index SDR (YoY)
03.11.25 Retail Sales (YoY)
03.11.25 Nevi Manufacturing PMI
03.11.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
03.11.25 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
03.11.25 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
03.11.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
03.11.25 EMI für das verarbeitende Gewerbe
03.11.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
03.11.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
03.11.25 Industrieproduktion ( Monat )
03.11.25 Arbeitslosenqoute
03.11.25 Arbeitslosenquote
03.11.25 HALPIM EMI für das verarbeitende Gewerbe
03.11.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
03.11.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
03.11.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex
03.11.25 SWME - Einkaufsmanagerindex
03.11.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
03.11.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
03.11.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
03.11.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
03.11.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
03.11.25 EZB-Mitglied Panetta spricht
03.11.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
03.11.25 IMACEC
03.11.25 Gesamtverkäufe von Neufahrzeugen
03.11.25 EZB-Mitglied Lane spricht
03.11.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie
03.11.25 EMI für das verarbeitende Gewerbe
03.11.25 Haushaltsausgleich
03.11.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
03.11.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
03.11.25 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe
03.11.25 ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
03.11.25 ISM Produktion Bezahlte Preise
03.11.25 ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
03.11.25 Konstruktionsausgaben (Monat)
03.11.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
03.11.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
03.11.25 FOMC Mitglied Daly Rede
03.11.25 BoC-Gouverneur Macklem spricht
03.11.25 Kreditsachbearbeiter Umfrage
03.11.25 Steuereinkünfte ( Monat )
03.11.25 Fed-Mitglied Cook spricht
03.11.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
03.11.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
03.11.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
03.11.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
03.11.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
03.11.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
03.11.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
03.11.25 Gesamte Fahrzeugverkäufe
03.11.25 Tag der Einheit

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0649 0.0038
6.17

