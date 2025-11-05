Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Expertenprognosen 05.11.2025 08:20:00

SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Im vergangenen Monat haben Experten die SAP SE-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

SAP
209.67 CHF -1.08%
Kaufen Verkaufen

SAP SE Experten haben ihre Einschätzung der SAP SE-Aktie veröffentlicht.

12 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für SAP SE ein Kursziel von 297,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 73,05 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 224,45 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.310,00 EUR38,1230.10.2025
UBS AG300,00 EUR33,6629.10.2025
Jefferies & Company Inc.290,00 EUR29,2027.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.320,00 EUR42,5727.10.2025
JP Morgan Chase & Co.310,00 EUR38,1227.10.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)280,00 EUR24,7524.10.2025
DZ BANK--23.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.310,00 EUR38,1223.10.2025
Deutsche Bank AG270,00 EUR20,2923.10.2025
UBS AG300,00 EUR33,6623.10.2025
Barclays Capital300,00 EUR33,6623.10.2025
JP Morgan Chase & Co.290,00 EUR29,2023.10.2025
Jefferies & Company Inc.290,00 EUR29,2023.10.2025

