SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

SAP SE Experten haben ihre Einschätzung der SAP SE-Aktie veröffentlicht.

12 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für SAP SE ein Kursziel von 297,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 73,05 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 224,45 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 310,00 EUR 38,12 30.10.2025 UBS AG 300,00 EUR 33,66 29.10.2025 Jefferies & Company Inc. 290,00 EUR 29,20 27.10.2025 Goldman Sachs Group Inc. 320,00 EUR 42,57 27.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 310,00 EUR 38,12 27.10.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 280,00 EUR 24,75 24.10.2025 DZ BANK - - 23.10.2025 Goldman Sachs Group Inc. 310,00 EUR 38,12 23.10.2025 Deutsche Bank AG 270,00 EUR 20,29 23.10.2025 UBS AG 300,00 EUR 33,66 23.10.2025 Barclays Capital 300,00 EUR 33,66 23.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 290,00 EUR 29,20 23.10.2025 Jefferies & Company Inc. 290,00 EUR 29,20 23.10.2025

