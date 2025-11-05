SAP Aktie 345952 / DE0007164600
05.11.2025 08:20:00
SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Im vergangenen Monat haben Experten die SAP SE-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
SAP SE Experten haben ihre Einschätzung der SAP SE-Aktie veröffentlicht.
12 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für SAP SE ein Kursziel von 297,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 73,05 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 224,45 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|310,00 EUR
|38,12
|30.10.2025
|UBS AG
|300,00 EUR
|33,66
|29.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|290,00 EUR
|29,20
|27.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|320,00 EUR
|42,57
|27.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|310,00 EUR
|38,12
|27.10.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|280,00 EUR
|24,75
|24.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|310,00 EUR
|38,12
|23.10.2025
|Deutsche Bank AG
|270,00 EUR
|20,29
|23.10.2025
|UBS AG
|300,00 EUR
|33,66
|23.10.2025
|Barclays Capital
|300,00 EUR
|33,66
|23.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|290,00 EUR
|29,20
|23.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|290,00 EUR
|29,20
|23.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: SAP AG,nitpicker / Shutterstock.com
