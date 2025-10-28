Danone Aktie 487663 / FR0000120644
Danone Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in seiner Reaktion vom Dienstag. Das organische Umsatzwachstum liege über der Konsensschätzung und zeige, dass das Geschäftsmodell noch funktioniere. Die Investitionen in das Produktangebot, die Konzentration auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie und ein realistisches Erwartungsmanagement trügen weiter Früchte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
77.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.32%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
76.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.92%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
08:31
|Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum (Dow Jones)
|
22.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
19.10.25
|Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss (Financial Times)
|
15.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Danone S.A.
|10:04
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|72.03
|-0.38%
