Danone Aktie 487663 / FR0000120644

71.20
CHF
-1.10
CHF
-1.53 %
11:08:04
BRXC
28.10.2025 10:04:31

Danone Sector Perform

Danone
71.05 CHF -1.73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in seiner Reaktion vom Dienstag. Das organische Umsatzwachstum liege über der Konsensschätzung und zeige, dass das Geschäftsmodell noch funktioniere. Die Investitionen in das Produktangebot, die Konzentration auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie und ein realistisches Erwartungsmanagement trügen weiter Früchte./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:52 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
77.10 € 		Abst. Kursziel*:
-5.32%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
76.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.92%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:04 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
09:10 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Danone Buy UBS AG
10.10.25 Danone Hold Deutsche Bank AG
10.10.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
