Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’288 -0.2%  SPI 17’046 -0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’046 -0.3%  Euro 0.9283 0.1%  EStoxx50 5’691 -0.2%  Gold 4’021 -0.4%  Bitcoin 88’021 1.5%  Dollar 0.8026 0.1%  Öl 65.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Weniger Risiko und geringere Renditechancen: Wie funktionieren "Outcome-based-ETFs"?
Zwahlen-&-Mayr-Aktie: Sitindustrie sichert sich Mehrheit mit erfolgreichem Übernahmeangebot
Bachem-Aktie bricht ein: CEO-Wechsel mitten im grössten Ausbauprojekt der Firmengeschichte
SNB-Aktie im Minus: Nationalbank schreibt nach starkem Quartal wieder Gewinn
Suche...
Plus500 Depot

Danone Aktie 487663 / FR0000120644

71.78
CHF
0.28
CHF
0.40 %
09:53:14
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 08:49:22

Danone Buy

Danone
71.78 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 84 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes aktualisierte seine Schätzungen für den Lebensmittelkonzern am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Das vergleichbare Umsatzwachstum sei maßgeblich vom chinesischen Geschäft getragen worden, welches zwei weitere Quartale mit einem zehnprozentigen Wachstum unterstütze./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
77.28 € 		Abst. Kursziel*:
13.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
77.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.70%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse