NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analyst David Hayes lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem das bemerkenswert gelaufene Geschäft im chinesischen Ernährungsbereich. Es dürfte die Befürchtungen zerstreuen, dass die Kategorie weniger günstig sei, schrieb er. Nur der Bereich Waters in Lateinamerika habe zu kämpfen./rob/ck/he;