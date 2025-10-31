Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Bio-Techne-Aktionäre
Apple-Aktie schwächelt dennoch: iKonzern überzeugt bei Umsatz und Gewinn
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Experte betont: Gold behält seinen unvergleichlichen Wert auf lange Sicht
NVIDIA, Samsung und Hyundai treiben KI-Megaprojekt voran: Neue Ära für Südkoreas Industrie - Aktien steigen
Kaufempfehlungen KW 44 31.10.2025 16:21:00

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

16:14 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12:18 Logo WHS Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends und Strategien für clevere Anleger: Kostenloses Webinar heute um 14:00 Uhr
09:47 SMI dehnt Verschnaufpause aus
09:22 SG-Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen
07:32 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
07:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Re-Break an der 4‘000-Dollar-Marke?
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’747.07 19.41 S2S3NU
Short 13’024.61 13.49 UBSIIU
Short 13’499.78 8.92 BWCSGU
SMI-Kurs: 12’210.34 31.10.2025 16:20:29
Long 11’705.12 19.87 S79B6U
Long 11’429.10 13.94 SS5BFU
Long 10’892.81 8.76 BNVSKU
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Nachmittag auf rotes Terrain
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend mit roter Tendenz
Ausblick: Idorsia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
ETH-Transfer wirft Fragen auf: Plant die Ethereum Foundation einen Verkauf?
Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VW-Aktie tiefer: Umsatz über Erwartungen -- operativer Verlust überrascht
Lufthansa-Aktie legt zu: Trotz mehr Passagieren sinkt der Gewinn leicht
Bachem-Aktie bricht ein: CEO-Wechsel mitten im grössten Ausbauprojekt der Firmengeschichte

Aktien Empfehlungen KW 25/44: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/44. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
16:27 AKTIE IM FOKUS 2: Fuchs gibt großen Gewinn größtenteils ab
16:19 ROUNDUP: Netflix kündigt Aktiensplit 10:1 an - Aktie legt deutlich zu
16:17 Geheimdienstchef: 160 russische Ölanlagen angegriffen
16:13 Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1554 US-Dollar
16:07 Wieder Schweinefleisch-Exporte in wichtigen Markt Südkorea
15:46 Börse Frankfurt-News: Renditeanstieg nach Powell-?"ußerungen (Anleihen)
15:38 AKTIE IM FOKUS 2: Netflix legt zu - Aktiensplit - Bericht zu Interesse Warner
15:36 ROUNDUP 3: Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones
15:33 Möbel-Unternehmer Peter Segmüller gestorben