Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9285 0.1%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’002 -0.9%  Bitcoin 88’206 1.7%  Dollar 0.8052 0.4%  Öl 65.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
NVIDIA-Aktie: Stellen die grössten Kunden auch die grösste Gefahr für den Chipkonzern dar?
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aussergewöhnliche Bewerbungen: Mit Plakatwand, Lego und anderen Varianten zum neuen Job
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten
Suche...
200.- Saxo-Deal

Heizölpreis 274214

64.19
USD
-0.80
USD
-1.22 %
31.10.2025
NMN
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate anzeigen in Währung
Historisch Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte Schweizer Franken
Chartvergleich Trading-Depot Euro
Dollar
Snapshot

Historisch

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Schweizer Franken

Chartvergleich

Trading-Depot

Euro

Dollar

Tops & Flops 02.11.2025 01:52:00

Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Rapspreis
481 EUR 0.52%
Kaufen Verkaufen
So bewegten sich die einzelnen Commodities im Oktober 2025:

×

    Weitere Links:

    Hier finden Sie die Kurse von Goldmünzen
    Alle Nachrichten zu Rohstoffen
    Realtime-Rohstoff-Kurse

    Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com,sacura / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com
    Name Kaufen Verkaufen
    Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 10’765.78 10’193.14
    Gold Krügerrand 1 oz 3’317.81 3’162.59
    Gold Philharmoniker 1 oz 3’345.36 3’194.70
    Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 631.26 596.76
    Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 26’406.94 25’507.78
    Silber CombiBar® 100 g 246.55 149.38
    Silber Maple Leaf 1 oz 47.60 39.43
    Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’467.88 1’225.84

    Rohstoffe in diesem Artikel

    Aluminiumpreis 2’884.00 17.91 0.62
    Baumwolle 0.66 0.64
    Bleipreis 2’000.00 14.00 0.70
    CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
    Dieselpreis Benzin 1.60 0.00 0.00
    EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
    EEX Strompreis Phelix DE 92.16 -0.26 -0.28
    Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
    Erdgaspreis - Natural Gas 4.12 0.17 4.25
    Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
    Goldpreis 4’002.26 -36.43 -0.90
    Haferpreis 2.90 0.07 2.39
    Heizölpreis 64.19 -0.79 -1.22
    Holzpreis 539.50 -3.50 -0.64
    Kaffeepreis 3.92 0.01
    Kakaopreis 4’424.00 74.00 1.70
    Kohlepreis 92.90 -0.25 -0.27
    Kupferpreis 10’901.50 -47.50 -0.43
    Lebendrindpreis 2.37 0.01 0.56
    Mageres Schwein Preis 0.81 0.01 0.65
    Maispreis 4.31 0.01 0.17
    Mastrindpreis 3.38 -0.09 -2.56
    Milchpreis 16.92 0.01 0.06
    Naphthapreis (European) 527.89 0.34 0.06
    Nickelpreis 15’055.00 30.00 0.20
    Orangensaftpreis 1.69 -0.04 -2.31
    Palladiumpreis 1’440.50 -20.50 -1.40
    Palmölpreis 4’185.00 -32.00 -0.76
    Platinpreis 1’572.00 -45.50 -2.81
    Rapspreis 481.00 2.50 0.52
    Reispreis 10.27 0.03 0.29
    Silberpreis 48.68 -0.32 -0.65
    Sojabohnenmehlpreis 321.40 5.80 1.84
    Sojabohnenpreis 11.00 0.09 0.80
    Sojabohnenölpreis 0.49 -0.01 -2.07
    Super Benzin 1.67 0.00 -0.24
    Weizenpreis 193.00 1.75 0.92
    Zinkpreis 3’170.00 30.50 0.97
    Zinnpreis 36’300.00 295.00 0.82
    Zuckerpreis 0.14 1.05
    Ölpreis (Brent) 65.07 0.35 0.54
    Ölpreis (WTI) 60.98 0.41 0.68

    Meistgelesene Nachrichten

    KW 44: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Tom Lee und Arthur Hayes halten an optimistischer Prognose fest - Ethereum bis Jahresende bei 10'000 US-Dollar?
    Ripple tritt Fed-Task-Force bei: Steht der XRP-Kurs vor dem nächsten grossen Sprung?
    Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie: Gewinn höher als erwartet
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 44: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    adidas-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung
    Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Freitagvormittag ab
    Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    "The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien

    Top-Rankings

    Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
    Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
    Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
    Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
    Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    finanzen.net News

    Datum Titel
    01:00 OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / GKV-Spitzenverband: Warkens Sparpläne reichen ...
    17:31 GNW-News: World IoT Expo 2025: Ein neues Kapitel der IoT-Innovation durch umfassende Integration mit künstlicher Intelligenz
    17:15 GNW-News: China Eastern Airlines und die Shanghai Airport Authority stellen wichtige Erfolge auf dem North Bund International Aviation Forum 2025 vor
    16:02 GNW-News: IGEL Now & Next 2025 kehrt nach Deutschland zurück und beleuchtet digitale Souveränität, Partnerinnovationen und die Zukunft der sicheren, adaptive...
    07:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Puma auf 15 Euro - 'Underweight'
    21:57 ROUNDUP: Trump verneint Frage zu Angriffen in Venezuela
    21:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Amazon und Apple stützen die Börsenlaune
    21:20 Aktien New York Schluss: Amazon und Apple stützen die Börsenlaune
    20:45 Dortmunds Schlotterbeck auch für Duell mit City fraglich
    20:01 Devisen: Euro nach weiterem Rücksetzer im späteren US-Handel kaum bewegt