Heizölpreis 274214
64.19USD
-0.80USD
-1.22 %
31.10.2025
NMN
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|anzeigen in Währung
|Übersicht
|Historisch
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Schweizer Franken
|Chartvergleich
|Trading-Depot
|Euro
|Dollar
|Tops & Flops
|
02.11.2025 01:52:00
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Anzeige
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Weitere Links:
Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com,sacura / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|10’765.78
|10’193.14
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’317.81
|3’162.59
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’345.36
|3’194.70
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|631.26
|596.76
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|26’406.94
|25’507.78
|Silber CombiBar® 100 g
|246.55
|149.38
|Silber Maple Leaf 1 oz
|47.60
|39.43
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’467.88
|1’225.84
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|2’884.00
|17.91
|0.62
|Baumwolle
|0.66
|0.64
|Bleipreis
|2’000.00
|14.00
|0.70
|CO2 European Emission Allowances
|25.15
|-0.35
|-1.37
|Dieselpreis Benzin
|1.60
|0.00
|0.00
|EEX Kohle Year Future
|85.50
|0.00
|0.00
|EEX Strompreis Phelix DE
|92.16
|-0.26
|-0.28
|Eisenerzpreis
|104.81
|-0.59
|-0.56
|Erdgaspreis - Natural Gas
|4.12
|0.17
|4.25
|Ethanolpreis
|2.16
|0.00
|0.05
|Goldpreis
|4’002.26
|-36.43
|-0.90
|Haferpreis
|2.90
|0.07
|2.39
|Heizölpreis
|64.19
|-0.79
|-1.22
|Holzpreis
|539.50
|-3.50
|-0.64
|Kaffeepreis
|3.92
|0.01
|Kakaopreis
|4’424.00
|74.00
|1.70
|Kohlepreis
|92.90
|-0.25
|-0.27
|Kupferpreis
|10’901.50
|-47.50
|-0.43
|Lebendrindpreis
|2.37
|0.01
|0.56
|Mageres Schwein Preis
|0.81
|0.01
|0.65
|Maispreis
|4.31
|0.01
|0.17
|Mastrindpreis
|3.38
|-0.09
|-2.56
|Milchpreis
|16.92
|0.01
|0.06
|Naphthapreis (European)
|527.89
|0.34
|0.06
|Nickelpreis
|15’055.00
|30.00
|0.20
|Orangensaftpreis
|1.69
|-0.04
|-2.31
|Palladiumpreis
|1’440.50
|-20.50
|-1.40
|Palmölpreis
|4’185.00
|-32.00
|-0.76
|Platinpreis
|1’572.00
|-45.50
|-2.81
|Rapspreis
|481.00
|2.50
|0.52
|Reispreis
|10.27
|0.03
|0.29
|Silberpreis
|48.68
|-0.32
|-0.65
|Sojabohnenmehlpreis
|321.40
|5.80
|1.84
|Sojabohnenpreis
|11.00
|0.09
|0.80
|Sojabohnenölpreis
|0.49
|-0.01
|-2.07
|Super Benzin
|1.67
|0.00
|-0.24
|Weizenpreis
|193.00
|1.75
|0.92
|Zinkpreis
|3’170.00
|30.50
|0.97
|Zinnpreis
|36’300.00
|295.00
|0.82
|Zuckerpreis
|0.14
|1.05
|Ölpreis (Brent)
|65.07
|0.35
|0.54
|Ölpreis (WTI)
|60.98
|0.41
|0.68
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Märkte in Fernost vor Wochenschluss letztlich uneins -- Nikkei mit Rekordhoch
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kämpften am Freitag mit Abgaben. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.