Danone Aktie 487663 / FR0000120644

72.05
CHF
-0.26
CHF
-0.35 %
17:29:59
BRXC
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Zwischenbericht des Nahrungsmittelkonzerns sei stark ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der bestätigte Jahresausblick erscheine konservativ./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Danone S.A. Kaufen
Danone S.A.
DZ BANK
DZ BANK 		Kursziel:
Kaufen
Kaufen 		Kurs*:
77.82 € 		Abst. Kursziel*:
Kaufen
Kaufen 		Kurs aktuell:
78.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
Axel Herlinghaus
Axel Herlinghaus 		KGV*:
* Zum Zeitpunkt der Analyse

