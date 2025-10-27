Danone 72.05 CHF -0.35% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Zwischenbericht des Nahrungsmittelkonzerns sei stark ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der bestätigte Jahresausblick erscheine konservativ./rob/edh/he;

