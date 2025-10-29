Danone 71.92 CHF -0.18% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone von 78 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen schrieben inzwischen erfolgreich am zweiten Kapitel von "Renew Danone", schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seinem Resümee zum dritten Quartal des Nahrungsmittelkonzerns./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.