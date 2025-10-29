Danone Aktie 487663 / FR0000120644
71.92CHF
-0.13CHF
-0.18 %
13:24:27
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.10.2025 11:39:08
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone von 78 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen schrieben inzwischen erfolgreich am zweiten Kapitel von "Renew Danone", schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seinem Resümee zum dritten Quartal des Nahrungsmittelkonzerns./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77.44 €
|
Abst. Kursziel*:
11.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.82%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Danone S.A.
|
28.10.25
|Danone-Aktie dennoch leichter: Wachstum in Asien treibt Umsatz, Ausblick bekräftigt (AWP)
|
28.10.25
|Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt (AWP)
|
28.10.25
|Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum (Dow Jones)
|
22.10.25