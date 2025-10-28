Danone Aktie 487663 / FR0000120644
71.94CHF
-0.36CHF
-0.50 %
17:14:57
BRXC
28.10.2025 16:01:19
Danone Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone nach Umsatzzahlen von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones passte seine Prognosen für den Nahrungsmittelkonzern an dessen Zwischenbericht und seine aktualisierten Währungsannahmen an. Seine Wachstumsschätzung für 2025 habe er von 4,0 auf 4,3 Prozent erhöht, schrieb der Analyst in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
77.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.02%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
77.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.93%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
