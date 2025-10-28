Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.10.2025 
Danone Aktie 487663 / FR0000120644

71.94
CHF
-0.36
CHF
-0.50 %
17:14:57
BRXC
28.10.2025 16:01:19

Danone Sector Perform

Danone
71.95 CHF -0.49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone nach Umsatzzahlen von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones passte seine Prognosen für den Nahrungsmittelkonzern an dessen Zwischenbericht und seine aktualisierten Währungsannahmen an. Seine Wachstumsschätzung für 2025 habe er von 4,0 auf 4,3 Prozent erhöht, schrieb der Analyst in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
77.10 € 		Abst. Kursziel*:
-4.02%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
77.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.93%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

