Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 -0.1%  SPI 17’064 0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’119 0.0%  Euro 0.9274 0.0%  EStoxx50 5’699 -0.1%  Gold 4’039 2.4%  Bitcoin 86’396 -1.9%  Dollar 0.8017 0.0%  Öl 65.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Experte betont: Gold behält seinen unvergleichlichen Wert auf lange Sicht
Weniger Risiko und geringere Renditechancen: Wie funktionieren "Outcome-based-ETFs"?
Statt NVIDIA-Aktie: Dieser Baukonzern profitiert vom KI-Boom und erreicht neue Rekorde
Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot
Argan im KI-Stromboom 31.10.2025 02:43:44

Statt NVIDIA-Aktie: Dieser Baukonzern profitiert vom KI-Boom und erreicht neue Rekorde

Statt NVIDIA-Aktie: Dieser Baukonzern profitiert vom KI-Boom und erreicht neue Rekorde

Der KI-Trend sorgt für steigende Stromnachfrage - und rückt Argan ins Anlegerinteresse. Rekordaufträge, starke Ergebnisse und eine Hochstufung durch JPMorgan treiben die Fantasie.

• Rekordauftragsbestand und starke Q2-Kennzahlen
• JPMorgan stuft Argan hoch und hebt Kursziel an
• Aktie mit starkem Lauf

Unterschätzter KI-Profiteur?

Künstliche Intelligenz (KI) ist das Trendthema des Jahres. Davon profitierten die Aktien zahlreicher Unternehmen aus diesem Bereich - allen voran Chip-Konzerne wie NVIDIA. Doch Anleger setzen längst nicht mehr nur auf die primären Profiteure des KI-Booms, sondern auch auf Unternehmen, die indirekt von dem Hype profitieren. So werden für den Ausbau der KI-Infrastruktur zum Beispiel enorme Mengen an Strom für Rechenzentren benötigt.

Ein Unternehmen, das von dieser Entwicklung profitieren könnte, ist Argan, ein in Arlington, Virginia, ansässiges Ingenieur- und Bauunternehmen, das sich auf grosse Energieinfrastrukturprojekte konzentriert. Das Unternehmen ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 4 Milliarden US-Dollar ein führender Konstrukteur von fossilen und umweltfreundlichen Kraftwerken - und "beides wird angesichts der rasant zunehmenden Elektrifizierung und des Ausbaus von KI-Rechenzentren in den USA dringend benötigt", berichtet Barchart. Der Rekordauftragsbestand, die ausgeglichene Bilanz und die Erfolgsbilanz bei der Umsetzung durch die Tochtergesellschaft Gemma Power Systems sorge laut Barchart dafür, dass sich Argan "schnell zu einem der am wenigsten offensichtlichen, aber eindeutigsten Akteure dieser Transformation" entwickle.

Ergebnisse 2. Quartal

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 31. Juli endete, erzielte Argan einen konsolidierten Umsatz von 237,7 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge lag bei 18,6 Prozent, wie das Unternehmen Anfang September mitteilte. Der verwässerte Gewinn pro Aktie hat sich deutlich verbessert auf 2,50 US-Dollar und das EBITDA stieg deutlich auf 36,2 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen vermeldete ausserdem einen Rekordauftragsbestand von 2,0 Milliarden US-Dollar.

"Wir haben in diesem Quartal einige Projektmeilensteine erreicht, was die hervorragende Umsetzung und die soliden Fortschritte innerhalb unserer Projektbasis widerspiegelt", wird David Watson, Präsident und Chief Executive Officer von Argan, in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Im Laufe des Quartals habe das Unternehmen sein LNG-Projekt in Louisiana abgeschlossen und die ersten beiden Trumbull-Anlagen in Betrieb genommen, während mehrere Projekte im Bereich erneuerbare Energien bedeutende Fortschritte gemacht hätten. Darüber hinaus hat Argan einen Vertrag über Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen für das Kraftwerk Platin in Irland abgeschlossen.

Hochstufung durch JPMorgan

In diesem Monat hat JPMorgan seine Einschätzung zu Argan angepasst und empfiehlt die Aktie nun mit "Overweight" statt wie bisher "Neutral", berichtet Investing.com. Gleichzeitig hob die US-Grossbank das Kursziel spürbar von bislang 220 auf 315 US-Dollar an. Die Analysten verwiesen darauf, dass Argan stärker vom KI-Boom und der dadurch steigenden Stromnachfrage profitieren könnte, als der Markt aktuell einpreist. Im Mittelpunkt der positiven Bewertung stehen ein historisch hoher Auftragsbestand sowie eine solide Pipeline grosser Gasprojekte in den USA. Beides verschaffe dem Unternehmen laut JPMorgan einen klaren Blick auf mehrere Jahre Wachstumsdynamik - inklusive Spielraum für steigende Margen. Die Experten rechnen damit, dass neue Projektvergaben zusätzliche Impulse liefern. Bis zum Jahresende könnte der Auftragsbestand nach Einschätzung von der Analysten deutlich über die Marke von zwei Milliarden US-Dollar steigen, da das Management zunehmend Transparenz bei anstehenden Meilensteinen schaffe. Vor der Zahlenvorlage zum 3. Quartal am 3. Dezember führt die Bank die Aktie daher auf einer "Positive Catalyst Watch".

Argan-Aktie im Fokus

Die Argan-Aktie konnte in den letzten Monaten an der NYSE deutlich an Wert gewinnen. So schlägt innerhalb der letzten 12 Monate ein Plus von rund 120 Prozent zu Buche. Seit Jahresbeginn konnten die Papiere um rund 113 Prozent zulegen. Erst kürzlich erreichte die Argan-Aktie ein Allzeithoch bei 320 US-Dollar, bevor sie wieder etwas zurückkam und zuletzt bei 292,22 US-Dollar notierte (Stand: Schlusskurs vom 29.10.2025).

Laut TipRanks haben in den letzten drei Monaten drei Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die Argan-Aktie abgegeben. Von diesen empfehlen zwei die Aktie zum Kauf, während ein Analyst ein "Hold"-Rating vergeben hat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 267,33 US-Dollar. Die höchste Prognose liegt bei 315,00 US-Dollar und die niedrigste bei 236,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt 8,52 Prozent unter dem letzten Kurs von 292,22 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie: Musks xAI treibt Nachfrage nach High-End-Chips mit Milliardenvertrag an
NVIDIA-Aktie springt hoch: 5-Billionen-Dollar-Marke als erstes Börsenunternehmen geknackt
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com,Den Rise / Shutterstock.com,Deemerwha studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.

Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.

🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)

– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

30.10.25 Logo WHS Hochpräzises Trading mit 0DTE- und 1DTE-Strategien
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: USA - Aktienhausse und kein Ende / Industriekonzerne - Gemischte Signale
30.10.25 SMI weiter auf Abwegen
30.10.25 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
29.10.25 Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’821.95 19.72 S2S3YU
Short 13’093.54 13.71 UEBSLU
Short 13’578.71 8.95 UIDBSU
SMI-Kurs: 12’301.21 30.10.2025 17:30:00
Long 11’737.17 18.56 SHFB5U
Long 11’508.22 13.79 BBWS3U
Long 11’009.08 8.95 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Nachmittag auf rotes Terrain
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Donnerstagmittag
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend mit roter Tendenz
Ausblick: Idorsia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
ETH-Transfer wirft Fragen auf: Plant die Ethereum Foundation einen Verkauf?
Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VW-Aktie tiefer: Umsatz über Erwartungen -- operativer Verlust überrascht
Lufthansa-Aktie legt zu: Trotz mehr Passagieren sinkt der Gewinn leicht
Sandoz-Aktie in Grün: Biosimilars treiben Wachstum

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:20 Auf Holsten Areal sollen 2.000 Wohnungen entstehen
22:50 ROUNDUP: Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt kräftig zu
22:35 ROUNDUP: Apple wächst wie erwartet - Gewinn übertrifft Erwartungen
21:58 Trotz Umsatzrückgang in China: Apple wächst wie erwartet - Aktie legt zu
21:42 WDH/ROUNDUP 6: Trump kündigt Beginn von Atomwaffentests an - Kreml droht
21:40 ROUNDUP 6: Trump kündigt Beginn von Atomwaffentests an - Kreml droht
21:55 Netflix-Aktie freundlich: Aktiensplit 10:1 angekündigt
21:36 Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt nachbörslich kräftig zu
21:34 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Axa nach Umsatzzahlen auf 'Overweight'
21:22 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste - Metas KI-Investitionen verschrecken