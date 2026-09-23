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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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Personalie 23.09.2026 14:08:00

Zurich-Aktie schwächer: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.

Zurich-Aktie schwächer: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.

Beim Versicherer Zurich hat der Verwaltungsrat die Ernennung von Alex Wells zum neuen CEO von Zurich U.S. und Mitglied der Konzernleitung bestätigt.

Zurich Insurance
585.61 CHF -0.84%
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Die Ernennung erfolge per sofort, erklärte eine Sprecherin am Dienstagabend.

Wells tritt damit die Nachfolge von Sierra Signorelli an, die den Konzern verlassen hat, wie Zurich bereits vergangene Woche mitgeteilt hatte. Wells hatte in den letzten Jahren im US-Geschäft der Zurich unter anderem das Kundensegment Middle Market mit mittelgrossen Unternehmenskunden geleitet.

Zeitweise verliert die Zurich-Aktie im Schweizer Handel 0,85 Prozent auf 583,60 Franken.

tp/

Zürich (awp)

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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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