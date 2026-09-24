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Index im Blick 24.09.2026 09:30:28

Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start leichter

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Heutiger Marktbericht zum SMI.

Logitech
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Am Donnerstag verbucht der SMI um 09:12 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0.08 Prozent auf 13’910.05 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.588 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.229 Prozent auf 13’889.89 Punkte an der Kurstafel, nach 13’921.72 Punkten am Vortag.

Bei 13’911.96 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13’882.38 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0.277 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’447.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der SMI einen Stand von 14’117.75 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Stand von 11’978.83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5.00 Prozent. Bei 14’669.51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Sandoz (+ 1.48 Prozent auf 72.46 CHF), Novartis (+ 0.99 Prozent auf 118.76 CHF), Lonza (+ 0.68 Prozent auf 565.60 CHF), Richemont (+ 0.62 Prozent auf 171.45 CHF) und Geberit (+ 0.44 Prozent auf 544.80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-2.59 Prozent auf 85.72 CHF), Partners Group (-2.08 Prozent auf 611.40 CHF), UBS (-1.44 Prozent auf 39.07 CHF), Zurich Insurance (-1.34 Prozent auf 576.00 CHF) und Galderma (-0.96 Prozent auf 159.35 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 469’450 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 308.799 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 7.37 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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