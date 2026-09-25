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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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25.09.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 580,00 CHF zu.

Zurich Insurance
580.96 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Zurich Insurance legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 580,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'943 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Zurich Insurance-Aktie bis auf 584,00 CHF. Bei 580,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 52'808 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 7,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 521,00 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,91 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 09.02.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.06 Mrd. CHF gelegen.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Zurich Insurance-Gewinn für das Jahr 2026 auf 45,82 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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