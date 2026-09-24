SMI 998089 / CH0009980894
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24.09.2026 12:26:23
Schwacher Handel: SMI mittags leichter
In Zürich stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.16 Prozent leichter bei 13’899.57 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.588 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.229 Prozent auf 13’889.89 Punkte an der Kurstafel, nach 13’921.72 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13’840.69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13’931.61 Punkten verzeichnete.
SMI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0.202 Prozent zu. Vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’447.19 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Wert von 14’117.75 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11’978.83 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.92 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
SMI-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Nestlé (+ 0.95 Prozent auf 77.83 CHF), Novartis (+ 0.78 Prozent auf 118.52 CHF), Geberit (+ 0.70 Prozent auf 546.20 CHF), Sandoz (+ 0.53 Prozent auf 71.78 CHF) und Swiss Re (+ 0.46 Prozent auf 140.45 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Logitech (-4.32 Prozent auf 84.20 CHF), Partners Group (-3.11 Prozent auf 605.00 CHF), UBS (-2.07 Prozent auf 38.82 CHF), Zurich Insurance (-1.03 Prozent auf 577.80 CHF) und Sika (-0.78 Prozent auf 183.55 CHF).
Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2’185’084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 308.799 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.26 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.37 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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