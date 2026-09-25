Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Das Papier von Zurich Insurance legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 581,00 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 581,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'983 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 582,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 580,00 CHF. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'945 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zurich Insurance-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 11,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2025 mit 30,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,91 USD je Aktie ausschütten. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.06 Mrd. CHF eingefahren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,82 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie
Zurich-Aktie schwächer: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Zurich Insurance-Aktie
AIG-Aktie tiefer: Vormalige Zurich-Topmanagerin Sierra Signorelli wechselt zur American International Group
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Mittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagvormittag fester (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance büsst am Donnerstagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: SMI mittags leichter (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.