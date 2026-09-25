Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagvormittag fester

Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 581,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'983 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 582,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 580,00 CHF. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'945 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zurich Insurance-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 11,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2025 mit 30,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,91 USD je Aktie ausschütten. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.06 Mrd. CHF eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,82 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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