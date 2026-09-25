Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Mittag Boden gut

Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 583,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'971 Punkten steht. Der Kurs der Zurich Insurance-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 583,00 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 580,00 CHF. Zuletzt wechselten 30'682 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 626,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2025 mit 30,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,91 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. Zurich Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Am 10.02.2028 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zurich Insurance ein EPS in Höhe von 45,82 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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