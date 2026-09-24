Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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24.09.2026 09:30:28
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Start im Minus
Der SLI gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.
Am Donnerstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0.14 Prozent tiefer bei 2’244.01 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0.278 Prozent schwächer bei 2’240.97 Punkten, nach 2’247.21 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2’244.45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’239.61 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0.543 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der SLI bei 2’314.36 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Stand von 2’263.67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1’969.73 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.33 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 1.48 Prozent auf 72.46 CHF), Novartis (+ 0.99 Prozent auf 118.76 CHF), Lindt (+ 0.87 Prozent auf 8’675.00 CHF), Lonza (+ 0.68 Prozent auf 565.60 CHF) und Richemont (+ 0.62 Prozent auf 171.45 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Logitech (-2.59 Prozent auf 85.72 CHF), Partners Group (-2.08 Prozent auf 611.40 CHF), UBS (-1.44 Prozent auf 39.07 CHF), Zurich Insurance (-1.34 Prozent auf 576.00 CHF) und Galderma (-0.96 Prozent auf 159.35 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 469’450 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 308.799 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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