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Index im Blick 24.09.2026 09:30:28

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Start im Minus

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Start im Minus

Der SLI gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Roche
361.20 CHF -0.88%
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Am Donnerstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0.14 Prozent tiefer bei 2’244.01 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0.278 Prozent schwächer bei 2’240.97 Punkten, nach 2’247.21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2’244.45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’239.61 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0.543 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der SLI bei 2’314.36 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Stand von 2’263.67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1’969.73 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.33 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 1.48 Prozent auf 72.46 CHF), Novartis (+ 0.99 Prozent auf 118.76 CHF), Lindt (+ 0.87 Prozent auf 8’675.00 CHF), Lonza (+ 0.68 Prozent auf 565.60 CHF) und Richemont (+ 0.62 Prozent auf 171.45 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Logitech (-2.59 Prozent auf 85.72 CHF), Partners Group (-2.08 Prozent auf 611.40 CHF), UBS (-1.44 Prozent auf 39.07 CHF), Zurich Insurance (-1.34 Prozent auf 576.00 CHF) und Galderma (-0.96 Prozent auf 159.35 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 469’450 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 308.799 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.6412 7.50 151874709
Short 27.4091 1.91 157924185
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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