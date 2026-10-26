Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Neil Green beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie einmal mehr mit der Situation, dass eine neue Koalition in Berlin die Enteignung von Wohnungsbeständen von Vermietern vorantreiben könnte. Die Bundesregierung habe nun erste Einzelheiten zu einem "Investitionsschutzgesetz" bekannt gegeben, mit dem ein solches Vorhaben unterbunden werden solle. Wie bereits von ihm erwähnt, seien Veräußerungen und der Schuldenabbau für die Bewertung von Vonovia außerdem von zentraler Bedeutung./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.63 €
|
Abst. Kursziel*:
56.39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.16%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
17:58
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX notiert im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14:10
|EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
Analysen zu Vonovia SE
|17:15
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:15
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:15
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|15.29
|2.55%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:18
|
RBC Capital Markets
Tesla Outperform
|17:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Vonovia Overweight
|17:14
|
JP Morgan Chase & Co.
Fraport Overweight
|16:28
|
RBC Capital Markets
Meta Platforms Outperform
|16:17
|
UBS AG
BioNTech Buy
|16:16
|
UBS AG
Amazon Buy
|16:06
|
Deutsche Bank AG
SpaceX Buy