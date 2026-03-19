Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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19.03.2026 08:08:57
Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe etwas durchwachsen abgeschnitten und die Ziele für 2026 und 2028 trotz des bis dahin angestrebten, niedrigeren Verschuldungsgrads bestätigt, was er begrüße, schrieb Neil Green am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.12 €
|
Abst. Kursziel*:
49.25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.65%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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