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Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

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19.03.2026 08:08:57

Vonovia SE Overweight

Vonovia
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe etwas durchwachsen abgeschnitten und die Ziele für 2026 und 2028 trotz des bis dahin angestrebten, niedrigeren Verschuldungsgrads bestätigt, was er begrüße, schrieb Neil Green am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:53 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24.12 € 		Abst. Kursziel*:
49.25%
Rating update:
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Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
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