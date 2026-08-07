Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vonovia von 30 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. "Ein neues Quartal, dieselbe Frustration", schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Auch wenn das Ziel für das organische Mietwachstum nur moderat gesenkt worden sei, es helfe der Anlagestory natürlich nicht. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr hänge zudem noch stärker von mehr Dynamik im Verkauf von Wohnungen und Einfamilienhäusern sowie dem Entwicklungsgeschäft im zweiten Halbjahr ab. Die Ziele blieben allerdings erreichbar./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.14 €
|
Abst. Kursziel*:
34.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.71%
|
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel: DAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)